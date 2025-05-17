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  • Iğdır FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş için karar çıktı: Yola devam
Spor

Iğdır FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş için karar çıktı: Yola devam

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 13:35 - Güncelleme:
Iğdır FK'da teknik direktör Çağdaş Çavuş için karar çıktı: Yola devam
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam edecek.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam." denildi.

Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada "Başarılı teknik adamımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK." ifadelerine yer verildi.

  • Çağdaş Çavuş
  • Iğdır Fk
  • 1. lig

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