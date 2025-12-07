İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Iğdır FK'dan 4 gollü zafer

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Iğdır FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

AA7 Aralık 2025 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Iğdır FK'dan 4 gollü zafer
Futbolda Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emrah Ünal, İbrahim Ethem Potuk

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe (Dk. 86 Melih Akyüz), Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 73 Özder Özcan), Bruno (Dk. 73 Koita), Conte, Mendes (Dk. 86 Abdul Malik Yılmaz), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Suarez), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 77 Demir Yavuz), Hasan Alp Kaya, Aslan Atay (Dk. 46 Ali Arda Yıldız), Sefa Gülay, Kürşat Türkeş Küçük (Dk. 89 Doğuhan Asım Dübüş), Ahmet Arda Birinci (Dk. 67 Mert Menemencioğlu), Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç (Dk. 77 Kayra Saygan), Yusuf Buğra Demirkıran, Halil Eray Aktaş

Goller: Dk. 7 Fofana, Dk. 32, 64 ve 69 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 56 Sefa Gülay (Adana Demirspor)

