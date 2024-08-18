Iğdır FK'dan Adanaspor'a farklı tarife

Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Iğdır FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Iğdır FK'nın 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Iğdır FK'nın gollerini 23 ve 51'inci dakikalarda Dean Lico, 27'nci dakikada Kosta Aleksic, 34'üncü dakikada Hasan Hatipoğlu, 85'inci dakikada penaltıdan Adrien Regattin ile 90+3'te Burak Altıparmak kaydetti. Adanaspor'da fileleri 42'nci dakikada penaltıdan Feyzi Yıldırım havalandırdı.
Adanaspor'da Feyzi Yıldırım, 84'üncü dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK puanını 6'ya yükseltti. Adanaspor ise 3 puanda kaldı.
Trendyol 1.Lig 3.hafta fikstürüne göre 24 Ağustos Cumartesi günü Iğdır FK evinde Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak. Adanaspor ise 25 Ağustos pazar günü evinde Pendikspor'u ağırlayacak.