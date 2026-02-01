İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Igor Cagalj: Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu
Spor

Igor Cagalj: Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu

Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Galatasaray karşısında yedikleri basit gollerle erken 2-0 geriye düştüklerini ve bu skorun ardından geri dönmenin zorlaştığını söyledi.

AA1 Şubat 2026 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Igor Cagalj: Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu
ABONE OL

Zecorner Kayserispor Teknik Sorumlusu Igor Cagalj, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 4-0 yenildikleri Galatasaray maçında yedikleri basit gollerle 2-0 geri düştükten sonra dönemediklerini söyledi.

Cagalj, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlayamadıklarını dile getiren Cagalj, "Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyoruz. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. Maça çok kötü girdik. Maçın başından birinci bölgeden üçüncü bölgeye topu taşımamız gerektiğini konumuştuk. Rakibimizin çok oyuncuyla ön alan baskısı yapacağını biliyorduk. Bu çıkışlarda hatalar yaptık. Bunun neticesinde de 2 basit gol yedik. Bunlardan sonra Galatasaray gibi bir rakibe karşı dönmek zordu. Bugün yenilgiyle ayrılıyoruz. Önümüze bakıyoruz." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.