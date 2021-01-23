Igor Kokoskov: Bizim için büyük bir galibiyet

AA 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:10 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 00:10

Fenerbahçe Beko başantrenörü Igor Kokoskov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oynamanın çok zor olduğu bir maç ve deplasmandı. CSKA bu maça kadar THY Avrupa Ligi'nin lideriydi. Birçok silahları, birçok iyi oyuncuları var. Maçın ne kadar zor geçeceğinin farkındaydık. Hepsinin ötesinde Danilo Barthel'den yoksunduk. Kendisi takımımızın, rotasyonumuzun büyük bir parçası. Ahmet Düverioğlu da ikinci yarıda oynayamadı. Bunlardan bahsediyorum çünkü bu oyuncularımızın yokluğu ile fiziksel olarak eksik kaldık. Bu anlamda Shengelia, Milutinov gibi fizikli oyuncuları olan CSKA ile eşleşme konusunda soru işaretlerimiz vardı." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR KARAKTER GÖSTERDİK"



Maç öncesinde en büyük endişelerinin enerji ve fizik konuları olduğunun altını çizen Kokoskov, "Fakat bunun dışında bence çabamız yerindeydi. Bu takımın büyük bir karakteri olduğunu gösterdik. Oyuncularım birbirleri için, bencillikten uzak oynadılar. Kritik anlarda önemli işler yaptılar. Bizim için büyük bir galibiyet. CSKA'yı ve Dimitris Itoudis'i de yıllardır, bu yıl da dahil olmak üzere yaptıkları işten ötürü kutlarım. Bu galibiyetin tadını çıkaracağız. Oynayan oynamayan tüm oyuncular bu galibiyette takdiri hak ediyor." şeklinde konuştu.