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  • Igor Kokoskov: Bu tip maçlardan sonra acı bir tat kalıyor
Spor

Igor Kokoskov: Bu tip maçlardan sonra acı bir tat kalıyor

THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında sahasında İspanyol ekibi Barcelona'ya 82-73 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, organizasyonun en iyi takımına karşı mağlup olduklarını belirtti.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 00:15 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 00:15
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Kokoskov, Barcelona'nın çok güçlü olduğunu aktararak, "Bu tip maçlardan sonra acı bir tat kalıyor. En iyi takıma karşı oynadık. Mücadele etmemiz için, kazanmamız için daha fazlasını yapmamız gerekiyordu. Bizim için iyi bir test oldu. Hücum ribauntlarında, oyunun her iki tarafında da çok etkili olmalıydık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Elimizden geldiği kadar savaştık." ifadelerini kullandı.

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