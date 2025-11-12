Igor Kokoskov: Kötü bir mağlubiyet oldu

Euroleague'in 10. hafta müsabakasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya 99-89 mağlup olarak 7. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ardından mağlubiyeti yorumlayan Anadolu Efes başantrenörü Igor Kokoskov, şu ifadeleri kullandı:

"Bir pozisyon gerçekten maçı değiştirdi. Üçüncü çeyrekte rakibimizi durdurmakta çok zorlandık, özellikle üç sayı savunmasını gerçekleştiremedik. Rakibimiz de gerçekten şanslıydı, bizim için kötü bir mağlubiyet oldu.

Son maçlarımızda sürekli olarak yaşadığımız şeyi yaşadık, son çeyrekte maçı kötü bitirdik. İyi mücadele ediyoruz, iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maç planımızı sahaya yansıtıyoruz. 13 hücum ribaundu aldık, efor açısından sıkıntımız yoktu. Sanırım uçağı nasıl uçuracağımı biliyorum ama indirmeyi bilmiyorum, bu yüzden her seferinde son çeyrekte çakılıyoruz."

Tecrübeli koç, takımın yaşadığı sakatlıkların da etkili olduğunu belirtti:

"Kimse bunu duymak istemiyor, umursamıyor da ama sakatlıklar bizi çok zorluyor. PJ'i kaybettik, yaz döneminde Vincent Poirier sakatlandı. Yedek pivotumuz Papagiannis sakat. Bahane sunmak istemiyorum ama şu andaki tablonun en büyük sebebi sakatlıklar. Yaz döneminde yaptığımız hazırlıkları değiştirmek zorunda kaldık. Önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor, bahane olarak söylemiyorum ama sakatlıklar büyük bir faktör."