Igor Kokoskov: Maç planımızı uygulayamadık

Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, Panathinaikos karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"ERCAN OSMANİ VE PAPAGIANNIS'İ KAYBETMEMİZ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Deneyimli çalıştırıcı, eksik kadro nedeniyle plan dışı bir oyun oynamak zorunda kaldıklarını belirtti:

"Bugün kısa beşlerle oynamak zorunda kaldık ama idmanlarda buna çalışmamıştık. Ercan Osmani ve Papagiannis, bizim için çok önemli oyuncular. Bu iki ismi kaybetmemiz her şeyi değiştirdi. Açıkçası yolda yeni bir şeyler denemek durumunda kaldık. Bizim için kolay olmadı."

"MAÇ PLANIMIZI UYGULAYAMADIK"

Kokoskov, uzun sezon maratonuna dikkat çekerek takımın toparlanması gerektiğini vurguladı:

"Önümüzde uzun bir sezon var, yeniden toparlanmamız lazım. Özellikle rotasyon ve savunma kurgusu bakımından birçok şeyi değiştirmemiz gerekecek. Yine de oyuncularımızın mücadelesi çok iyiydi, bu konuda asla şikayet edemem. Maç planımızı uygulayamadık."