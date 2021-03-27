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Spor

Igor Kokoskov: Marko Guduric'e çok teşekkür ederim

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, Olympiakos karşısında alınan 76-71'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:58 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:58
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Maçın ardından konuşan Igor Kokoskov, bugün aile büyüğünün vefat haberini alan Marko Guduric'in basketbol ailesiyle kalıp, takıma katkı verme isteğine parantez açtı ve şöyle konuştu:

"Psikolojik olarak çok zor bir maçtı. Çok iyi bir takım karşı oynadık ama psikolojik olarak onlar biraz daha rahattı ancak genel olarak yine de zor bir maçtı. Bahsetmek istediğim önemli bir konu daha var; Marko Guduric bugün ailesinden çok önemli birini kaybetti ve basketbol ailesiyle birlikte olmak istedi. Ona çok teşekkür etmek istiyorum bu enerjiyi bulup, burada olup, bizimle olup maça çıkıp katkı vermeye çalışması gerçekten çok büyük bir şey. Ona da bunun için çok teşekkür ederim."

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