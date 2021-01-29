29 Ocak 2021 Cuma 00:43 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 00:43

Konsantrasyonlarından kopmadıklarını söyleyen tecrübeli koç Igor Kokoskov, "İşi kendimiz kolaylaştırdık. Maç boyunca enerjimizden ve konsantrasyonumuzdan kopmadık. Aslında kolay değildi, aksiyon verebilen bir takım Khimki. Çok fazla üçlük deneyen ve girdiğinde tehlikeli olabilen bir tkaım Khimki. Oyun planımız iyi gitti." dedi.

Takım olarak beraber hareket ettiklerini dile getiren Igor Kokoskov, "Son 1 ayda hiçbir şey değiştirmedim açıkçası, biraz daha savaşıyoruz, takım bir arada. Beraber hareket ediyoruz, bu biraz önemli. Çıkış yollarını birlikte buluyoruz, düşünce beraber kalkıyoruz, savaşıyoruz. Takım oyunu, çok önemli. Sezon uzun, uzun bir yolumuz var, devamını da getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.