Igor Kokoskov: Sorumluluk tamamen bende

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:32 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:32

Devre arasında bunun olabileceğini gördüğünü söyleyen koç, "Maç 40 dakika, kazanmadık, daha bir şey bitmedi demiştim devre arasında, tahmin ettiğim gibi oldu. Fiziksel anlamda güçlü kaldılar, birbirimizi savunduk sanki, hücumda birbirimizi durdurduk. Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Birlik içinde kalacağız, sezon uzun, bu tip maçları belki kaybetmeyi öğreneceğiz ama sonunda savaşarak kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUK ANTRENÖRÜNDÜR"

Kokoskov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıdaki performanstan dolayı üzgün olduklarını belirterek, "İki farklı bir görüntü vardı. İlk yarıdaki gerçek görüntümüz ikinci yarıda tamamen yok oldu." dedi.

Oyuncuların her zaman arkasında olduğunu vurgulayan Kokoskov, "20 sayı gerideyken kaybederseniz sorumlu tamamen antrenördür. Hepimiz Fenerbahçe için yürekten elimizden geleni yapıyoruz. İkinci yarıda yorgunduk. Benim antrenör olarak onları geri getirmem gerekiyordu. İkinci yarıda rakibin çok fazla hücum ribaundu vardı. Yeterince sert oynamadık." diye konuştu.