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Spor

Igor Kokoskov'a sağlık kontrolü

Fenerbahçe Beko'nun 48 yaşındaki başantrenörü Igor Kokoskov, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:30 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:30
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Sırp başantrenörün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kokoskov'un, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Igor Kokoskov'un sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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