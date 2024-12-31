Igor Kolakovic: CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turu kazanma şansımız hala var

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takım içinde "kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin" temelini oluşturmayı başardıklarını söyledi.

Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk devrenin son bölümünün Halkbank için heyecan verici geçtiğini anlattı.

Sezona oyuncuların sağlığı ve sakatlıklarıyla ilgili birçok sorunla başladıklarını dile getiren Kolakovic, maçlarda pes etmeyip sonuna kadar mücadele ederek kalitelerini gösterdiklerini vurguladı.

Oyuna heyecan katarak voleybola katkı yaptıklarına inandığını aktaran Kolakovic, "Heyecanlı geçen mücadelelerin sonunda galibiyetler elde ettik. Oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içinde kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"SONRAKİ TURU KAZANMA ŞANSIMIZ HALA VAR"

Igor Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi verdiklerini anımsattı.

"Devler arenasında mücadele ediyoruz." diyen Kolakovic, Şampiyonlar Ligi'nde seyircimizin önünde Saint-Nazaire VB Atlantique'e karşı beklenmedik bir yenilgi aldık ama yine de yarışmanın bir sonraki turuna yükselecek durumdayız. Sezonun ikinci bölümünde birçok rakip takım güçlendiği için çok daha zor işler bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmaya, mücadeleye devam edeceklerini ve önemli zaferler kazanacaklarını vurgulayan Kolakovic, "CEV Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Nazaire VB Atlantique maçının rövanşında Fransa'da bir galibiyet alabiliriz. Böylece bir sonraki turu kazanma şansımız hala var. Önümüzdeki tüm maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk devreyi, 10 galibiyet 2 yenilgiyle 28 puan toplayarak Ziraat Bankkart'ın ardından ikinci sırada bitirdi.

