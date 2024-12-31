İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2024 Salı / 29 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,364
  • EURO
    36,6896
  • ALTIN
    2982.97
  • BIST100
    9830.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Igor Kolakovic: CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turu kazanma şansımız hala var
Spor

Igor Kolakovic: CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turu kazanma şansımız hala var

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takımın son durumu ve CEV Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

AA31 Aralık 2024 Salı 16:36 - Güncelleme:
Igor Kolakovic: CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki turu kazanma şansımız hala var
ABONE OL

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Igor Kolakovic, takım içinde "kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin" temelini oluşturmayı başardıklarını söyledi.

Kolakovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilk devrenin son bölümünün Halkbank için heyecan verici geçtiğini anlattı.

Sezona oyuncuların sağlığı ve sakatlıklarıyla ilgili birçok sorunla başladıklarını dile getiren Kolakovic, maçlarda pes etmeyip sonuna kadar mücadele ederek kalitelerini gösterdiklerini vurguladı.

Oyuna heyecan katarak voleybola katkı yaptıklarına inandığını aktaran Kolakovic, "Heyecanlı geçen mücadelelerin sonunda galibiyetler elde ettik. Oyuncuların özverili çalışmaları sayesinde takım içinde kaliteli oyunun ve mükemmel atmosferin temelini oluşturmayı başardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"SONRAKİ TURU KAZANMA ŞANSIMIZ HALA VAR"

Igor Kolakovic, CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi verdiklerini anımsattı.

"Devler arenasında mücadele ediyoruz." diyen Kolakovic, Şampiyonlar Ligi'nde seyircimizin önünde Saint-Nazaire VB Atlantique'e karşı beklenmedik bir yenilgi aldık ama yine de yarışmanın bir sonraki turuna yükselecek durumdayız. Sezonun ikinci bölümünde birçok rakip takım güçlendiği için çok daha zor işler bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışmaya, mücadeleye devam edeceklerini ve önemli zaferler kazanacaklarını vurgulayan Kolakovic, "CEV Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Nazaire VB Atlantique maçının rövanşında Fransa'da bir galibiyet alabiliriz. Böylece bir sonraki turu kazanma şansımız hala var. Önümüzdeki tüm maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk devreyi, 10 galibiyet 2 yenilgiyle 28 puan toplayarak Ziraat Bankkart'ın ardından ikinci sırada bitirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.