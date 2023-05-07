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Spor

Igor Tudor, devlerin listesine girdi

Igor Tudor'un, Marsilya'nın başında gösterdiği performansla Tottenham ve Juventus gibi ekiplerin radarına girdiği yazıldı.

7 Mayıs 2023 Pazar 09:45 - Güncelleme:
Igor Tudor, devlerin listesine girdi
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Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor, Tottenham ve Juventus'un radarına girdi.

BAŞARILI PERFORMANSI FRANSA'YA TAŞIDI

İspanya'dan AS'ta yer alan habere göre, Hırvat çalıştırıcının, İtalya'da Hellas Verona ile gösterdiği başarılı performansı Marsilya ile Fransa'ya taşıdığı kaydedildi.

45 yaşındaki teknik adamın Marsilya'daki performansıyla Fransa'da en çok dikkat çeken teknik adamlardan biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Tudor için "Paris Saint-Germain'in baş ağrısı" ifadesi kullanıldı.

BÜYÜK BİR ADIM ATMASI GEREKİYOR

Igor Tudor'un teknik direktör olarak başarılı işlere imza atmasının yanı sıra, bir hoca olarak soyunma odasına hükmetme gücüne de sahip olduğu belirtildi.

Hırvat teknik adamın, Marsilya'daki performansıyla Tottenham ve Juventus gibi önemli ekiplerin listesine girdiği aktarıldı. Tudor'un, artık büyük bir adım atması gerektiği kaydedildi.

KARABÜKSPOR VE GALATASARAY

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev alan Igor Tudor, futbol oynadığı Juventus'ta Andrea Pirlo döneminde yardımcı antrenörlük görevini yapmıştı.

FRANSA PERFORMANSI

Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya, bu sezon 33 maçta 70 puan topladı. Marsilya, 75 puanlı lider Paris Saint-Germain'in 5 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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