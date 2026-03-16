Spor

Igor Tudor geleceği hakkında konuştu

Tottenham kariyeri iyi başlamayan deneyimli teknik direktör Igor Tudor geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ16 Mart 2026 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Igor Tudor geleceği hakkında konuştu
ABONE OL

Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hırvat teknik adam, Tottenham kariyerine iyi başlamadı ve çıktığı 4 maçı da kaybetti. Bu sonuçların ardından Liverpool maçında da kötü bir sonuç alınması halinde Tudor'un görevine son verilebileceği haberleri gündeme geldi.

Tottenham, Tudor ile Liverpool deplasmanından 1-1 eşitikle ayrıldı ve 47 yaşındaki teknik direktör yönetiminde ilk puanını aldı.

Liverpool maçının ardından geleceğiyle ilgili konuşan Igor Tudor, "15 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve bir saniye bile olsa geleceğimi düşünmedim. Geleceğimi ya da geçmişimi asla düşünmem. Her zaman sadece bir sonraki antrenmanı, oyunculara nasıl yardımcı olabileceğimi düşünürüm. Hiçbir şey okumam ya da izlemem." dedi.

Tudor yönetimindeki Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'i ağırlayacak ve sonrasında ligde Nottingham Forest'ı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
