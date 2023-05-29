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Spor

Igor Tudor geri dönüyor!

Marsilya, sezon sonunda teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayıracak. Fransız basınının haberine göre başarılı çalıştırıcı eski takımı Juventus'a geri dönecek.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
Igor Tudor geri dönüyor!
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Marsilya'da Igor Tudor dönemi sona eriyor. Bu sezon ligi üçüncü sırada tamamlayan Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor ile ayrılık kararı alındığı belirtiliyor. Öte yandan Hırvat teknik adamın eski takımına geri döneceği iddia ediliyor.

Sezon başında Marsilya'ya 2 yıllık imza atan Igor Tudor, Fransız ekibinden ayrılıyor.

Ligue 1'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Marsilya, yeni sezona Igor Tudor ile girmek istemiyor.

RMC Sport'un aktardığı habere göre Marsilya birkaç gün içinde Igor Tudor ile yollarını ayıracak. Öte yandan haber detayında 45 yaşındaki teknik adamın yeni adresi de duyuruldu.

Buna göre Igor Tudor 2023-24 sezonunda Juventus'un başına geçecek. İtalyan devinin Massimiliano Allegri ile vedalaşacağı öne sürülürken göreve Igor Tudor'un getirileceği iddia edildi.

Igor Tudor 2020-21 sezonunda Juventus'ta yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

Hırvat teknik adam ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştırmıştı.

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