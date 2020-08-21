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Spor

Igor Tudor Juventus ile anlaştı

Hırvat kulüp Hajduk Split Igor Tudor'un kulüpten ayrıldığını ve Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcısı olacağını duyurdu.

21 Ağustos 2020 Cuma 19:20 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 19:20
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Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, futbolculuk döneminde forma giydiği Juventus'a antrenör olarak döndü.

Hırvat teknik adam, Maurizio Sarri'nin ardından teknik direktörlük görevine gelen Andrea Pirlo'nun yardımcısı olarak göreve başladı.

18 maçta takımın başında yer aldığı Hajduk Split, 42 yaşındaki hocanın ayrılığını duyurdu ve kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, daha sonra Udinese'de görev almış ve sonrasında da Hajduk Split'in yolunu tutmuştu.

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