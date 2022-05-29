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Spor

Igor Tudor Süper Lig'e dönüyor

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde, sarı kırmızılı takımın eski teknik direktörü Igor Tudor'u göreve getireceği ileri sürüldü.

Akşam29 Mayıs 2022 Pazar 14:41 - Güncelleme:
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Galatasaray'da seçim yaklaştıkça başkan adaylarının çalışacağı teknik adamlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Dursun Özbek'in Fatih Terim'le söz kesmesinin ardından yabancı bir teknik direktörle çalışacağını ve Domenec Torrent'le yollarını ayıracağını belirten başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, 5 hoca adayı ile görüştüğünü açıklamıştı. Akşam'ın haberine göre; Hamamcıoğlu'nun Hellas Verona'dan dün itibarıyla ayrılan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la söz kestiği belirtildi.

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GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMIŞTI

İtalyan basını da Tudor'un Galatasaray'la görüşmeler yaptığını doğrulamıştı. Dün de Verona'dan ayrılan Hırvat teknik adamın, Sarı-Kırmızılı kulüpteki seçimin sonucunu beklemeye başladığı belirtildi.

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Eşref Hamamcıoğlu, seçildiği an Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün Igor Tudor olması bekleniyor. 44 yaşındaki Tudor, şubat 2017-Aralık 2017 aralığında Galatasaray'ı çalıştırmış ve alınan kötü sonuçlar sonrasında takımdan gönderilmişti. Ancak Tudor'un özellikle sezon başında oynattığı futbol beğeni kazanmıştı. Tudor'la Cenk Ergün'ün görüştüğü kaydedildi.

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