Igor Tudor'dan Cengiz Ünder'i çıldırtan hareket!

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya, Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes'ı konuk etti. Velodrome Stadı'ndaki maçtan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golü 70. dakikada Chancel Mbemba ve 82. dakikada Nicolas Pallois (Kendi kalesine) kaydetti. Nantes'ın tek golünü ise 78. dakikada penaltıdan Ludovic Blas attı.

TUDOR, CENGİZ ÜNDER'İ 18 DAKİKADA OYUNDAN ALDI

Maça damgasını vuran olay ise Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile Cengiz Ünder arasında yaşandı. Maça yedekler arasında başlayan Cengiz, 65. dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna dahil oldu. 76. dakikada ev sahibi takımın stoperi Samuel Gigot, Mostafa Mohamed'e ceza sahasında yaptığı faulle penaltıya sebep oldu ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Marsilya bu dezavantajına rağmen 82'de yeniden öne geçince Tudor hemen oyuna müdahale etti ve savunmasını güçlendirmek adına stoper Duje Caleta-Car'ı oyuna dahil etti ve 18 dakika önce oyuna soktuğu Cengiz Ünder'i kenara aldı.

CENGİZ'E TARAFTAR DESTEĞİ

Bu karar sonrası oldukça üzgün görünen Cengiz'i takım arkadaşı Dimitri Payet teselli ederken, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Marsilyalı taraftarların alkışları altında sahadan çıktı.

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IGOR TUDOR: ÜZGÜNÜM AMA CENGİZ'İ ÇIKARMAK GEREKİYORDU

Igor Tudor, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında Cengiz Ünder'in oyundan çıkarmasıyla ilgili bir soru üzerine bu durumun taktiksel bir seçim olduğunu vurgulayarak "Oyuna sonradan dahil olduktan sonra sahadan çıkmak asla hoş bir durum değil. Ama gerekliydi. Bu seçimi yaptım, üzgünüm ama yapılması gerekiyordu." cevabını verdi.

Star Gazetesi