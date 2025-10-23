İSTANBUL 22°C / 18°C
Spor

Igor Tudor'un koltuğu sallanıyor

Juventus'un başında çıktığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen teknik direktör Igor Tudor'un koltuğu sallanıyor. İtalya basını, hafta sonunda Lazio ile karşılaşacak olan Juventus'un olumsuz bir sonuç alması durumunda Tudor ile yollarını ayıracağını öne sürdü.

Haber Merkezi23 Ekim 2025 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Igor Tudor'un koltuğu sallanıyor
Igor Tudor yönetimindeki Juventus, galibiyete hasret kaldı. Tudor yönetimindeki Torino temsilcisi, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

HASRET 7 MAÇ

Real Madrid mağlubiyetiyle birlikte Juventus'un tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İtalyan medyası, Como maçının ardından Tudor'un Juventus'taki kaderinin Real Madrid ve Lazio maçlarına bağlı olduğunu duyurmuştu.

KADER SINAVI LAZIO

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Juventus'ta Lazio maçında da istenilen sonucun çıkmaması durumunda Hırvat teknik adam ile yollar ayrılabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 kaybeden Juventus, ligde pazar günü Lazio deplasmanına gidecek.

