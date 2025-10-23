Igor Tudor'un koltuğu sallanıyor

Igor Tudor yönetimindeki Juventus, galibiyete hasret kaldı. Tudor yönetimindeki Torino temsilcisi, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

HASRET 7 MAÇ

Real Madrid mağlubiyetiyle birlikte Juventus'un tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İtalyan medyası, Como maçının ardından Tudor'un Juventus'taki kaderinin Real Madrid ve Lazio maçlarına bağlı olduğunu duyurmuştu.

KADER SINAVI LAZIO

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Juventus'ta Lazio maçında da istenilen sonucun çıkmaması durumunda Hırvat teknik adam ile yollar ayrılabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 kaybeden Juventus, ligde pazar günü Lazio deplasmanına gidecek.