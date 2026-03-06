İSTANBUL 14°C / 4°C
Spor

Igor Tudor'un Tottenham'ı yine mağlup

Tottenham, Premier Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu. Londra ekibi teknik direktör Igor Tudor yönetiminde çıktığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrıldı.

6 Mart 2026 Cuma 01:21
Igor Tudor'un Tottenham'ı yine mağlup
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 29. hafta maçında Tottenham, evinde Crystal Palace'ı konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadelede Crystal Palace, rakibini 3-1 mağlup etti.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada penaltıdan, 45+1. dakikada Jorgen Larsen ve 45+7. dakikada Ismaila Sarr kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 34. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Ev sahibi ekipte Mickey van de Ven, 38. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Tottenham'ın başında 3. maçına çıkan Igor Tudor, çıktığı tüm karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace puanını 38'e yükselterek 13. sıraya çıktı. Tottenham ise 29 puanla 16. sırada kaldı.

30. haftada Tottenham deplasmanda Liverpool ile, Crystal Palace ise sahasında Leeds United ile karşılaşacak.

