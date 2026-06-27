Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig kulüpleri için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Celtic ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'nun Türkiye'ye transfer olma ihtimali giderek güçleniyor.

İskoç basınından The Scottish Sun'ın haberine göre, Celtic'in 29 yaşındaki golcü için sözleşmesindeki uzatma opsiyonu sona erdi. Böylece Iheanacho serbest oyuncu konumuna gelirken, geleceği belirsizliğini koruyor.

TÜRKİYE'DEN CİDDİ İLGİ

Haberde, deneyimli forvetin Celtic'te kalmaya sıcak baktığı ancak taraflar arasında şu ana kadar yeni sözleşme konusunda somut bir görüşme yapılmadığı belirtildi.

Bu belirsizlik sürerken, Türkiye'den kulüplerin Iheanacho'ya cazip teklifler sunmaya başladığı ve oyuncuya Avrupa'nın farklı liglerinden de ilginin bulunduğu ifade edildi.

NİJERYA'DA HAZIRLANIYOR

Yeni sezon hazırlıkları için Celtic tesislerinde toplanan kadroda yer almayan Iheanacho'nun, şu sıralarda ülkesi Nijerya'da bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

CELTIC'TE İZ BIRAKTI

Geçtiğimiz yaz Sevilla'dan ayrıldıktan sonra bonservissiz olarak Celtic'e katılan Iheanacho, sezon başında fiziksel durumu nedeniyle soru işaretleri oluşturmuştu.

Ancak deneyimli golcü, sezonun ilerleyen bölümünde kritik golleriyle takımının lig ve İskoçya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Özellikle Kilmarnock, Dundee, Hibernian ve Motherwell karşılaşmalarında attığı son dakika golleriyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu, İskoçya Kupası yarı finalinde St. Mirren'e karşı iki gol atarken, finalde de ağları havalandırdı.

29 yaşındaki santrfor daha önce Manchester City, Leicester City ve Sevilla formalarını da giymişti. Süper Lig ekiplerinin önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi girişimlerde bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.