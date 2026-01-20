İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2909
  • EURO
    50,6391
  • ALTIN
    6570.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İhraç edilebilirlerdi! Gerçek şampiyon Sadio Mane
Spor

İhraç edilebilirlerdi! Gerçek şampiyon Sadio Mane

Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatmalara giden maçta 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. 90+5'te verilen penaltıya isyan eden Senegalli futbolcular soyunma odasına gitti. Arkadaşlarını ikna ederek sahaya geri döndüren Sadio Mane ise şampiyonluğun mimarı oldu. İşte detaylar...

AKŞAM20 Ocak 2026 Salı 09:26 - Güncelleme:
İhraç edilebilirlerdi! Gerçek şampiyon Sadio Mane
ABONE OL

Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatmalara giden maçta 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maç 0-0 devam ederken 90+5'te VAR yardımıyla hakemin verdiği penaltıya isyan eden Senegalli futbolcular, Teknik Direktör Pape Thiaw'ın kararıyla soyunma odasına gitti. Senegal'in yıldızı Sadio Mane ise sahada tek başına kaldı ve takım arkadaşlarını yaklaşık 10 dakikalık ısrarı sonrası sahaya dönmeye ikna etti. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Senegalli oyunculara seslenen Mane, "Erkekler gibi oynayacağız!" diye konuştu.

İHRAÇ EDİLEBİLİRLERDİ

Tecrübeli oyuncunun bu sözlerinin ardından Senegal sahaya geri dönerken, Fas'tan Diaz'ın 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını kaleci Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. 94. dakikada Senegal, Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Kupası'nu müzesine götüren taraf oldu. Mane takım arkadaşlarını ikna etmeseydi, Senegal Afrika şampiyonu olamayacağı gibi belki de Dünya Kupası'ndan ihraç edilecekti. Başarılı oyuncu bu hareketiyle turnuvaya damgasına vurmuş oldu.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİNDE YAŞANANLAR

90+2- Senegal gol attı ama hakem saymadı.

90+8- Fas, VAR uyarısıyla penaltı atışı kazandı.

90+12- Senegalliler kararı protesto edip sahayı terk etti.

90+21- Senegalliler, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.

90+24- Brahim Diaz "Panenka" deneyip kaçırdı, maç uzadı.

94- Gueye müthiş golle Senegal'i öne geçirdi ve kupaya uzandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.