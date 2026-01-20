Senegal, Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatmalara giden maçta 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maç 0-0 devam ederken 90+5'te VAR yardımıyla hakemin verdiği penaltıya isyan eden Senegalli futbolcular, Teknik Direktör Pape Thiaw'ın kararıyla soyunma odasına gitti. Senegal'in yıldızı Sadio Mane ise sahada tek başına kaldı ve takım arkadaşlarını yaklaşık 10 dakikalık ısrarı sonrası sahaya dönmeye ikna etti. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Senegalli oyunculara seslenen Mane, "Erkekler gibi oynayacağız!" diye konuştu.

İHRAÇ EDİLEBİLİRLERDİ

Tecrübeli oyuncunun bu sözlerinin ardından Senegal sahaya geri dönerken, Fas'tan Diaz'ın 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını kaleci Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. 94. dakikada Senegal, Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Kupası'nu müzesine götüren taraf oldu. Mane takım arkadaşlarını ikna etmeseydi, Senegal Afrika şampiyonu olamayacağı gibi belki de Dünya Kupası'ndan ihraç edilecekti. Başarılı oyuncu bu hareketiyle turnuvaya damgasına vurmuş oldu.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI FİNALİNDE YAŞANANLAR

90+2- Senegal gol attı ama hakem saymadı.

90+8- Fas, VAR uyarısıyla penaltı atışı kazandı.

90+12- Senegalliler kararı protesto edip sahayı terk etti.

90+21- Senegalliler, Sadio Mane'nin çabasıyla geri döndü.

90+24- Brahim Diaz "Panenka" deneyip kaçırdı, maç uzadı.

94- Gueye müthiş golle Senegal'i öne geçirdi ve kupaya uzandı.