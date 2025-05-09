ikas Eyüpspor, yarın evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'deki 33 maçından 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.

Ligde çıktığı 32 maçın 10'unu kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, ligdeki son 6 maçında yalnızca 1 kez kaybetti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.