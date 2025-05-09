İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2025 Cuma / 12 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7506
  • EURO
    43,6549
  • ALTIN
    4143.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ikas Eyüpspor, yarın evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek
Spor

ikas Eyüpspor, yarın evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 12:29 - Güncelleme:
ikas Eyüpspor, yarın evinde Kasımpaşa ile mücadele edecek
ABONE OL

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'deki 33 maçından 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.

Ligde çıktığı 32 maçın 10'unu kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, ligdeki son 6 maçında yalnızca 1 kez kaybetti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.