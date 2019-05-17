Iker Casillas futbola veda etti
Antrenmanda kalp krizi geçiren efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı
1 Mayıs'ta Porto antrenmanında kalp krizi geçiren efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı.
1 Mayıs'ta Porto antrenmanında kalp krizi geçiren efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı.
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