Iker Casillas'tan Mourinho iddiasına sert tepki

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına geçeceği yönündeki iddialara tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 09:54
Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden Real Madrid'de, teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho isminin yeniden gündeme gelmesi camiada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Portekizli teknik adamın Santiago Bernabeu'ya geri dönebileceği söylentileri farklı tepkileri beraberinde getirirken, en çarpıcı çıkış kulübün unutulmaz kalecisi Iker Casillas'tan geldi.

Casillas, geçmişte birlikte çalıştığı eski teknik direktörü hakkında oldukça açık ve sert ifadeler kullanarak kulübün geleceğine dair vizyonunu paylaştı.

Eski milli kaleci, Mourinho'nun profesyonelliğine saygı duyduğunu ancak onu tekrar Real Madrid'in başında görmek istemediğini açıkça dile getirdi.

"ONU İSTEMİYORUM"

"Onu Real Madrid'de istemiyorum" diyen Casillas, Portekizli çalıştırıcı ile kişisel bir sorunu olmadığını vurgulasa da kulüp yönetimi için daha nitelikli seçeneklerin mevcut olduğunu savundu.

Casillas, "Bence hayatımın kulübünü yönetmek için daha uygun başka teknik direktörler var" diyerek duruşunun tamamen kulübün menfaatleri doğrultusunda bir görüş olduğunu belirtti.

"ALONSO'YU SEÇERDİM"

Mourinho seçeneğine karşı çıkan Casillas, Real Madrid'in saha kenarındaki geleceği için kendi adayını da resmen duyurdu.

Takımın eski orta saha oyuncusu ve Real Madrid'de görevine son verilene kadar teknik direktörlük kariyerinde büyük çıkış yakalayan Xabi Alonso'yu işaret eden efsane eldiven, "Kesinlikle Xabi Alonso'yu seçerdim" dedi.

Alonso'nun Real Madrid'in felsefesine ve mevcut yapısına en uygun isim olduğunu vurgulayan Casillas, bu tercihin kulübü başarıya taşıyacak anahtar hamle olacağını ifade etti.

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

