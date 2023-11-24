Yaz transfer döneminde piyasanın en çok konuşulan ismi Ferdi Kadıoğlu olacak. Almanların aktardığına göre Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu için 'Der Klasik' yaşıyor. Bek bölgesine takviye arayan her iki kulüp de Ferdi'yi gözüne kestirdi. Bayern Münih ve Dortmund'un 24 yaşındaki futbolcunun gelişim sürecini yakından takip ettiği ve gözlemcilerin sürekli izlediği belirtildi.

DORTMUND UZUN SÜREDİR TAKİPTE

Defansif açıdan güçlü bir oyun sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun hücumda da hayli etkili bir görüntü sergilemesi iki kulübü de cezbeden etken oldu. Özellikle A Milli Takım'ın 3-2 kazandığı Almanya maçında attığı gol ve sol kanatta izlettiği etkili oyun, Alman futbolseverleri mest etti. Hollanda doğumlu futbolcuya gösterilen ilginin yeni olmadığı, özellikle Borussia Dortmund cephesinin Kadıoğlu'nu bu sezon pek çok karşılaşmada takip ettiği aktarıldı.

GELİR BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO

Pavard'ı Inter'e gönderen Münih ise sağ bekte alternatife sahip değil. Ferdi'nin iki bölgede de aynı verimde oynayabilmesi dev kulübün ilgisini çekti. 2026'ya kadar mukavelesi devam eden futbolcunun ise ayrılma konusunda pek ısrarcı davranmadığı, amacının gelişimini tamamlamak olduğu vurgulandı. Ruhr'daki habere göre Fenerbahçe'nin belirlediği satış ücreti minimum 30 milyon euro... Öte yandan İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde Inter ve Napoli'nin ilgisinden bahsetmişti.