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Spor

İki altın madalyalı Umut Ünlü'nün hikayesini babası anlattı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı iki altın madalya ile Türk bayrağını iki kez göndere çektiren milli yüzücümüz Umut Ünlü'nün babası, oğlunun hikayesini anlattı.

11 Eylül 2024 Çarşamba 10:08 - Güncelleme:
İki altın madalyalı Umut Ünlü'nün hikayesini babası anlattı
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Paralimpik Oyunları'nda tarih yazan Umut Ünlü'nün "Beni İnşaattan motive etti" dediği babası AKŞAM'a konuştu.

Paris Paralimpik Oyunları'ndan çifte altın madalyayla dönen yüzücümüz Umut Ünlü'nün, 'Beni inşaatta çalışırken görüntülü arayarak motive etti' dediği babası Turan Ünlü, AKŞAM'a konuştu. Oğlunun ilk yüzmeye başladığı andan itibaren destekçisi olan Ünlü, baba-oğul verdikleri mücadeleyi şu sözlerle anlattı: "Umut ilk yüzmeye başladığında böyle bir başarıya ulaşacağını hayal bile edemiyordum. Spor onun da bizim de dünyamızı değiştirdi. Milli takımda çalışmalara başladıktan sonra çok azim etti. Paris'teki olimpiyatlarda yarışacağı gün ailece gözümüze uyku girmedi.

İNŞAATTAKİ MÜCADELEM GİBİ!..

Onu ekrandan izlerken yaşadığım mutluluğu ve heyecanı tarif etmem mümkün değil. Ben inşaatlarda çalışıyorum. Sıvacılık yapıyorum. İnşaatta çalışırken Umut'u yarış öncesi görüntülü arıyordum. Ona inşaattaki halimi gösterip, 'Oğlum azimli ol. Bak ben inşaatlarda sizin geçiminiz için nasıl mücadele ediyorum. Sen de öyle azimle yarış. Yarışırken gözünün önüne babanın çalışma şartlarının zorluğunu getir' diyordum. O da bana altın madalya sözü veriyordu. Onun başarmış oldukları ve hala hayal ettikleriyle sonuna dek gurur duyuyorum."

TARİHE ALTIN HARFLERLE GEÇTİ

23 yaşındaki milli para yüzücümüz Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırmayı başardı. 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında iki altın madalya alarak yüzme tarihinde Türkiye'ye paralimpik oyunlar ve olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı. Ünlü, ayrıca paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu olma başarısının da altına imzasını attı.

AKADEMİK BAŞARI HEDEFLİYOR

Paralimpik Olimpiyatlarından iki altın madalya ile dönerek tarihi bir başarı elde eden Umut Ünlü, bir yandan da akademik kariyeri için mücadele ediyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Ünlü, ileriki yıllarda antrenörlüğe geçip kendisi gibi gençlere ışık olmak istiyor.

  • Umut Ünlü
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