İki bakanlık arasında dev iş birliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, sporla ilgili uzun yıllardır hayal ettiği bir iş birliğinin, okullarda bulunmasını istediği yaklaşımın hayata geçiriliyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu protokolün bambaşka bir anlamının olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Biz sporu sanıldığı ya da sıklıkla dile getirildiği gibi sadece bir fiziksel hareket ya da kas gelişimi olarak görmüyoruz. Bunu insanın bütünsel olarak gelişmesi anlamında çok önemli buluyoruz. İnsanın zihinsel gelişimi ne kadar önemli ve değerliyse, sportif açıdan kazanacağı değerler de fiziksel gelişimi de o kadar değerli ve önemli. Spor demek, aslında çocukların bağımlılıktan uzaklaşması demek. Spor demek, aslında çocukların iş birliğini, takım çalışmasını öğrenmesi demek." ifadelerini kullandı.

Çağın becerileri olarak öne çıkarılan birçok beceri setinin spor aracılığıyla çok rahatlıkla elde edilebileceğine işaret eden Selçuk, insanların yaratılışta zihinsel, duygusal ve fiziksel boyutlarının olmasına karşın, eğitim sistemlerinin genellikle eğitimi sadece bir zihinsel süreç olarak değerlendirmesi sınırlılığının söz konusu olduğunu kaydetti.

"Sporu devreye soktuğumuzda, eğitimin bir parçası haline getirdiğimizde, spor vasıtasıyla insanın bütünsel gelişimi çok daha ileriye doğru gidecek." diyen Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde böyle bir faaliyete imza atmayı da ayrı bir gurur kaynağı olarak gördüğünü dile getirdi.

"Yeni bir strateji kuruyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Eğitim öğretim faaliyetlerinin içerisine sporla, beden eğitimi, fiziksel faaliyetlerle ilgili bütün süreci dahil ediyor olmamız, eğitimin kalitesinin artmasıyla da doğrudan doğruya ilgili." şeklinde konuştu.

Protokolün gereğinin fazlasıyla yapılmasıyla okulların eğitimsel açıdan hem talim hem de terbiye boyutlarıyla çok daha güçlü bir hale geleceğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"Daha önce de bazı imkanlar, kurumlar, kuruluşlar ve araç-gereçlerimiz elbette vardı ama şu anda yaptığımız o kadar değerli ki... Biz bütün bu kaynakların yönetiminde yeni bir strateji kuruyoruz ve bütün bu imkanları sadece okullar açısından da değil toplumun tamamına bir hizmet olarak sunma fırsatı elde ediyoruz. Bu iş birliğiyle, protokolle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öznesi ortak olan çocuklar ve gençlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafının da meseleyi artık ortak bir hayale, geleceğe doğru yönetmesi mümkün olabilecek.

Bu çerçevede Tasarım Beceri Atölyelerinin önemli bir boyutu da sporla, hareket eğitimiyle ilgili. 100 tane Tasarım Beceri Atölyesinin açılacak olması da bu anlamda bize ayrı bir sevinç veriyor, çünkü Tasarım Beceri Atölyeleri de insanın bütünsel gelişimi açısından son derece önemli, hayati bir unsur."

Bakan Selçuk, protokolle ilgili süreçlerde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ve Bakan Kasapoğlu iş birliği protokolünü imzaladı.

İmza törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de katıldı.

Okullarda genç ofisler ve Tasarım Beceri Atölyeleri kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği protokolü ile okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel altyapı oluşturarak öğrencilerin spor aktivitelerine erişiminin sağlanması, yeteneklerin erken keşfedilmesi ve sporun toplumun tümüne yayılması amaçlanıyor.

Protokol kapsamında okullarda genç ofisler ve tasarım beceri atölyelerinin kurulması, spor faaliyetlerinin güçlendirilmesi, belirlenecek illerde spor yerleşkelerinin açılması sağlanacak.

Ayrıca spor liseleri öğretim programları revize edilerek, mezunların spor tesisleri yöneticisi, kulüp yöneticisi gibi unvanlarda istihdamının sağlanması, spor lisesi mezunlarına 1'inci kademe antrenörlük (yardımcı antrenör) belgesinin verilmesi, mahalle spor kulüplerinin kurulması, yetenekli öğrencilerin spora yönlendirilmesi hedefleniyor.

Protokolle her iki Bakanlık spor liselerine yönelik ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenleyecek, spor tesislerini karşılıklı kullanıma açacak.