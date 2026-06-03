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Spor

İki başkan adayının gözdesi! Fenerbahçe'de ortak hedef Mason Greenwood

Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarına hız verdi. BBC'nin haberine göre iki adayın da ortak hedefi Marsilya forması giyen Mason Greenwood. İşte detaylar...

AKŞAM3 Haziran 2026 Çarşamba 08:59 - Güncelleme:
İki başkan adayının gözdesi! Fenerbahçe'de ortak hedef Mason Greenwood
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Başkanlık için yarışta olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bir yandan da Greenwood için rekabet ediyor. BBC'nin haberine göre Fenerbahçe'de her iki adayın da seçimi vaadi Mason Greenwood. Marsilya forması altında küllerinden doğan yıldız futbolcu için istenen ücret tam 50 milyon euro. İngiltere ve önde gelen liglere taciz davası nedeniyle transfer yapamayan başarılı futbolcu, Fenerbahçe'nin cazip bir öneri sunması halinde gelmeyeye hazır. Marsilya ise 50 milyon euroyu veren takıma Greenwood'u satacak. 24 yaşındaki oyuncu, Marsilya formasıyla çıktığı 81 maçta 48 gol kaydetti. Bu sezon Ligue 1 gol krallığı sıralamasında Rennesli Esteban Le Paul'un ardından 16 golle ikinciliği paylaştı. Greenwood ile Roma da ciddi şekilde ilgileniyor.

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