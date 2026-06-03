Başkanlık için yarışta olan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bir yandan da Greenwood için rekabet ediyor. BBC'nin haberine göre Fenerbahçe'de her iki adayın da seçimi vaadi Mason Greenwood. Marsilya forması altında küllerinden doğan yıldız futbolcu için istenen ücret tam 50 milyon euro. İngiltere ve önde gelen liglere taciz davası nedeniyle transfer yapamayan başarılı futbolcu, Fenerbahçe'nin cazip bir öneri sunması halinde gelmeyeye hazır. Marsilya ise 50 milyon euroyu veren takıma Greenwood'u satacak. 24 yaşındaki oyuncu, Marsilya formasıyla çıktığı 81 maçta 48 gol kaydetti. Bu sezon Ligue 1 gol krallığı sıralamasında Rennesli Esteban Le Paul'un ardından 16 golle ikinciliği paylaştı. Greenwood ile Roma da ciddi şekilde ilgileniyor.