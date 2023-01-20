İki eski dost! Yıldızlar gecesi güzel bitti

Geçtiğimiz gün oynanan Riyad All-Star-PSG maçında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi muhtemelen son kez karşı karşıya geldi. 9 golün atıldığı karşılaşmada Crsitiano Ronaldo 2, Lionel Messi ise 1 gol kaydetti. Crsitiano Ronaldo'nun son dönemde yaşadığı buhran dolu dönemden uzak gözükmesi ise yıllardır rekabet ettiği Lionel Messi'nin sahada olmasına bağlandı. İki oyuncuda son karşılaşmalarında bütün hünerlerinin sergiledi. Yıllardır bize futbolun tüm güzelliklerini seyrettiren ve ulaşılması güç rekorlar kıran iki futbol devi birbirlerine saygı gösterdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİRBİRLERİNİ PAYLAŞTILAR

Aynı sahada oynamalarına son kez şahitlik ettiğimiz iki efsane oyuncu birbirleri ile olan rekabeti o kadar üst seviyeye taşıdı ki iki akıl almaz rekorlara imza attılar. İki dost dün gece yaptıkları paylaşmlar ile birbirlerine saygılarını gösterdiler.

İşte o paylaşımlar:

Star Gazetesi