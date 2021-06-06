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  • İki ezeli rakip Cyle Larin'e talip oldu! Beşiktaş...
Spor

İki ezeli rakip Cyle Larin'e talip oldu! Beşiktaş...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kanadalı golcü Cyle Larin için CSKA Moskova ve Spartak Moskova transfer yarışına girdi. 11 milyon euro civarında teklife hazırlanan iki Moskova ekibi Cyle Larin'in temsilcisiyle görüşmelere başladı.

06 Haziran 2021 Pazar 21:01 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 21:02
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Beşiktaş'ta sezonu çifte kupayla tamamlayan ve takımın 19 golle en skorer ismi olan Kanadalı yıldız Cyle Larin için Rusya'dan talip var. Rus basınının duyurduğu haberde iki Moskova ekibi CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, golcü oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Siyah beyazlıların golcü oyuncusuna iki Moskova ekibi 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirledi. Beşiktaş, Larin için devre arası transfer döneminde 15 milyon euro değerinde bir teklif almıştı.

23 GOL VE 6

Beşiktaş'ta toplamda 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asistlik dikkat çekici performans göstererek kariyerinin en başarılı sezonunu geçirmişti. Larin'in sözleşmesi, 30 Haziran 2022 yılında sona eriyor.

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