06 Haziran 2021 Pazar 21:01 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 21:02

Beşiktaş'ta sezonu çifte kupayla tamamlayan ve takımın 19 golle en skorer ismi olan Kanadalı yıldız Cyle Larin için Rusya'dan talip var. Rus basınının duyurduğu haberde iki Moskova ekibi CSKA Moskova ve Spartak Moskova'nın, golcü oyuncunun temsilcisiyle görüşmelere başladığını iddia etti.

11 MİLYON EURO BONSERVİS



Siyah beyazlıların golcü oyuncusuna iki Moskova ekibi 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirledi. Beşiktaş, Larin için devre arası transfer döneminde 15 milyon euro değerinde bir teklif almıştı.

23 GOL VE 6



Beşiktaş'ta toplamda 45 maça çıkan Larin, 23 gol ve 6 asistlik dikkat çekici performans göstererek kariyerinin en başarılı sezonunu geçirmişti. Larin'in sözleşmesi, 30 Haziran 2022 yılında sona eriyor.