8 Kasım 2025 Cumartesi
Spor

İki futbolcu yer almadı! Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün kadroda yer almadı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 20:45
İki futbolcu yer almadı! Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle müsabakanın oynanacağı Kocaeli şehrine hareket etti. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan yer almadı.

Sarı-kırmızılıların, Kocaelispor müsabakasının kamp kadrosu şöyle:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina."

