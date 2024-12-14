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Spor

İki genç yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Arda Güler için şaşırtan iddia

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan milli yıldız Arda Güler için yeni bir iddia gündemi sardı. Son olarak 19 yaşındaki genç yıldızı İtalyan devi Juventus'un radarına aldığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde Kenan Yıldız ile Arda Güler takım arkadaşı olacak. İşte detaylar...

14 Aralık 2024 Cumartesi 13:27 - Güncelleme:
İki genç yıldız takım arkadaşı mı oluyor? Arda Güler için şaşırtan iddia
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Real Madrid formasıyla son maçlarda süre bulmaya başlayan Arda Güler için ayrılık iddiaları çıkmaya devam ediyor.

Yeteri kadar forma şansı bulamadığı belirtilen milli futbolcu için bir başka dünya devinin devreye girdiği ifade edildi.

JUVENTUS İDDİASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını belirtmişti. İtalyan hocanın bu açıklamasına rağmen İspanyol gazeteci Eduardo Inda çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Inda'nın haberine göre Juventus, Arda Güler'i ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın Arda Güler'i takımında görmek istediği aktarıldı.

İKİ TÜRK TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRLER

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Juventus'ta A Milli Takım'ın 2 yıldızı Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olacak.

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