Real Madrid formasıyla son maçlarda süre bulmaya başlayan Arda Güler için ayrılık iddiaları çıkmaya devam ediyor.

Yeteri kadar forma şansı bulamadığı belirtilen milli futbolcu için bir başka dünya devinin devreye girdiği ifade edildi.

JUVENTUS İDDİASI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ara transfer döneminde takımdan ayrılmayacağını belirtmişti. İtalyan hocanın bu açıklamasına rağmen İspanyol gazeteci Eduardo Inda çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Inda'nın haberine göre Juventus, Arda Güler'i ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın Arda Güler'i takımında görmek istediği aktarıldı.

İKİ TÜRK TAKIM ARKADAŞI OLABİLİRLER

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Juventus'ta A Milli Takım'ın 2 yıldızı Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olacak.