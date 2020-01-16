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Spor

İki İngiliz ekibinden Vedat'a teklif

Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.

16.01.2020  00:10 - Güncelleme: 16.01.2020  08:01

İNGİLİZ basını, Harry Kane’in sakatlanmasının ardından Tottenham’ın yeniden Vedat Muriqi transferi için bastırdığını yazdı. İngiltere’de transfer gündeminden düşmeyen Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü için gelen tekliflerin perde arkasına Akşam ulaştı. Şu ana kadar Sarı-Lacivetli kulübe iki İngiliz ekibinin teklifte bulunduğu öğrenildi. Portekizli menajer Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Tottenham’ın yönetimi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye ulaşarak niyetini açıkladı. Fransız futbol adamı, Vedat Muriqi’nin kulübün hedefleri için çok kilit bir oyuncu olduğunu belirterek, bu teklifi sadece Başkan Ali Koç’la paylaştı, yönetim gündemine bile gelmedi.

KULÜBÜN HEDEFLERİ VAR

Premier Lig’den ikinci teklif ise bugüne kadar ismi pek gündemde olmayan bir kulüpten geldi. Premier Lig’de şu anda 15’inci sırada bulunan ve düşme tehlikesi yaşayan Burnley Kulübü hem Fenerbahçe Kulübü’ne hem de oyuncunun menajerine transfer talebini iletti. F.Bahçe yönetimi bu teklifi de değerlendirmeye almadı. İngiliz ekibine, “Vedat Muriqi kesinlikle satılık değil. Devre arasında satmayı düşünmüyoruz. Fenerbahçe’nin hedefleri doğrultusunda kadromuzda tutmaya kararlı olduğumuz bir oyuncumuz” cevabı verildi.

3.5’A GELDİ, 20’YE ÇIKTI

Vedat’ı hem bu sezon hem de Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı elde edilmesi halinde gelecek sezon dahi satmayı düşünmeyen yönetim, teklifte bulunan iki kulüple para konusunu konuşmadı bile. F.Bahçe’nin satmama konusundaki kararlı tutumu nedeniyle, yüz yüze bir görüşme de gerçekleşmedi. Fenerbahçe’ye bu sezon başında Rizespor’dan gelen 25 yaşındaki golcü, ligde oynadığı 16 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Vedat Muriqi için İngiliz basınında 20 milyon Pound değer biçiliyor.

(Akşam)

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