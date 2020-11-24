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Spor

İki isim A Milli Erkek Basketbol Takımı'na dahil oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosuna, Galatasaray'dan Hüseyin Göksenin Köksal ve Bahçeşehir Koleji'nden Burak Can Yıldızlı dahil edildi.

AA24 Kasım 2020 Salı 19:30 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 19:30
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Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın aday kadrosuna Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray) ve Burak Can Yıldızlı (Bahçeşehir Koleji) dahil edildi.

 Ay-yıldızlılarımız, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek." ifadeleri yer aldı.

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