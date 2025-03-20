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Spor

İki İtalyan devinin gözü Lorenzo Lucca'da

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalya'nın iki önemli kulübü Napoli ve Inter, Udinese forması giyen Lorenzo Lucca'yı transfer listesine ekledi.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
İki İtalyan devinin gözü Lorenzo Lucca'da
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Napoli ve Inter, hücum hatlarını güçlendirmek için Udinese'nin başarılı forveti Lorenzo Lucca'yı transfer listesine aldı.

Bu sezon 23 maçta 10 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın dev kulüplerinden birine transfer olmayı hedefliyor. Napoli, Lukaku'ya alternatif olarak uzun boylu bir forvet arayışında ve Lucca'yı listenin başına yazdı. Inter ise Correa ve Arnautović'in ayrılığı sonrası Lucca'yı Lautaro ve Thuram'a destek olarak düşünüyor. Udinese, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır, ancak 30 milyon euroyu aşan bir bedel talep etmesi bekleniyor.

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