İki İtalyan devinin gözü Lorenzo Lucca'da

Napoli ve Inter, hücum hatlarını güçlendirmek için Udinese'nin başarılı forveti Lorenzo Lucca'yı transfer listesine aldı.

Bu sezon 23 maçta 10 gol atan 24 yaşındaki oyuncu, Serie A'nın dev kulüplerinden birine transfer olmayı hedefliyor. Napoli, Lukaku'ya alternatif olarak uzun boylu bir forvet arayışında ve Lucca'yı listenin başına yazdı. Inter ise Correa ve Arnautović'in ayrılığı sonrası Lucca'yı Lautaro ve Thuram'a destek olarak düşünüyor. Udinese, oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye hazır, ancak 30 milyon euroyu aşan bir bedel talep etmesi bekleniyor.