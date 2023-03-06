İki kez uzatmaya giden maçı New York Knicks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda play-off yarışının içinde bulunan New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı konferans ikincisi Boston Celtics'i iki uzatma sonunda 131-129 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça taşıdı.

New York'ta 38 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Immanuel Quickley, galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Julius Randle 31, R.J. Barrett da 29 sayıyla oynadı.

Boston'da ise Jayson Tatum'un 40 sayı, 11 ribaundu ve Jaylen Brown'un da 29 sayı, 8 ribaundu yeterli olmadı.

Bu sonuçla toplamda 39. galibiyetini alan Knicks 5. sırada yer alırken, 20. mağlubiyetini yaşayan Boston ise 2. sırada kaldı.