İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2021 Pazar / 23 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İki kez uzatmaya giden maçta Furkan Korkmaz'dan 7 sayı
Spor

İki kez uzatmaya giden maçta Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, iki kez uzatmaya giden maçta Minnesota Timberwolves'a 121-120 yenildi. Furkan Korkmaz 7 sayı, 2 top çalma, 1'er ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

28 Kasım 2021 Pazar 11:31 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:31
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal süresi 100-100 eşitlikle tamamlanan ve iki uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 121-120'lik skorla geçti.

Sezonun 10. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 35 sayı, 8 asist, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards ise 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Sixers'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzun bir tedavi sürecinin ardından atlatarak sahalara dönen all-star Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı. Tobias Harris 17 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 9 asist, 16 dakika 51 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 7 sayı, 2 top çalma, 1'er ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.