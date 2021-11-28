İki kez uzatmaya giden maçta Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

28 Kasım 2021 Pazar 11:31 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 11:31

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal süresi 100-100 eşitlikle tamamlanan ve iki uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 121-120'lik skorla geçti.

Sezonun 10. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 35 sayı, 8 asist, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards ise 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Sixers'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzun bir tedavi sürecinin ardından atlatarak sahalara dönen all-star Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı. Tobias Harris 17 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 9 asist, 16 dakika 51 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 7 sayı, 2 top çalma, 1'er ribaunt ve asistle maçı tamamladı.