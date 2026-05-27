Bu sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor ile yeniden ilk 4 içinde yer almak isteyen Samsunspor aynı golcüye kanca attı. Polonya ekibi Lechia Gdansk formasıyla kaydettiği 20 golle ligde gol kralı olan Tomas Bobcek iki kulübü birbirine düşürdü. Transferfeed'deki habere göre oyuncu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif kulübe ulaştı. Daha önce Monaco'nun 6 milyon euroluk teklifinin reddedildiği ve Polonya ekibinin 10 milyon euro üstünde bir bedel beklediği ifade edildi.

Kulübün küme düşmesi nedeniyle Bobcek'in tercihinin transferde belirleyici olacağı da vurgulandı. Piyasası 7 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu yeni seçildiği milli forma altında 2 maça çıkıp 1 gol kaydetti.