Spor

İki kulübü birbirine düşürdü! Tomas Bobcek'te Karadeniz derbisi

Gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Trabzonspor ve Samsunspor aynı golcüye kancayı taktı. Karadeniz temsilcileri Polonya ekibi Lechia Gdansk forması giyen golcü oyuncu Tomas Bobcek'i gündemine aldı. İşte detaylar..

AKŞAM27 Mayıs 2026 Çarşamba 09:29
Bu sezon Avrupa'da mücadele edecek olan Trabzonspor ile yeniden ilk 4 içinde yer almak isteyen Samsunspor aynı golcüye kanca attı. Polonya ekibi Lechia Gdansk formasıyla kaydettiği 20 golle ligde gol kralı olan Tomas Bobcek iki kulübü birbirine düşürdü. Transferfeed'deki habere göre oyuncu için yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif kulübe ulaştı. Daha önce Monaco'nun 6 milyon euroluk teklifinin reddedildiği ve Polonya ekibinin 10 milyon euro üstünde bir bedel beklediği ifade edildi.

Kulübün küme düşmesi nedeniyle Bobcek'in tercihinin transferde belirleyici olacağı da vurgulandı. Piyasası 7 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu yeni seçildiği milli forma altında 2 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

