Devre arasında Lazio'dan 30 milyon euroya Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahaya bir Fransız yıldızı daha kazandırmak için uğraşıyor. Geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki Kante ile yaklaşık 8 milyon euroya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Ittihad'dan izin istemişti. Oyuncusunu bırakmayacağını söyleyen Suudi kulübü ise Kante'ye, 30 milyon euroluk yeni maaş önerisi sundu. Fenerbahçe'ye gitmek isteyen 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, alacaklarını bırakarak ayrılmaya hazır olduğunu ifade etti.

TÜRK KULÜBÜ ÇOK KARARLI

Arap basınında ise Kante konusu gündemden düşmüyor. Bu operasyonla ilgili çarpıcı haberler var. Alyaum, son gelişmeleri böyle aktardı: "Kante, Fenerbahçe'nin cazibesi ve Al-İttihad'ın azmi arasında kalmış durumda. Adeta aşkı için bir savaş veriyor. Ittihad, Fenerbahçe'nin yolunu kapatmak için çok uğraşıyor ama Türk kulübü kararlı bir şekilde ilerliyor. Transfer ihtimali yüksek görünüyor. Kante'nin ayrılmak üzere olduğu konuşuluyor. Taraftarlar ise onun takımda tutulması için kulübe baskı yapıyor."

FARK 5 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ

Tawusal adlı haber sitesi ise şunları yazdı: "Al-Ittihad, kilit oyuncusunu elinde tutmakta ısrar etmesine rağmen, Türk kulübü kadrosunu güçlendirmek ve yerel ve kıtasal şampiyonluklar için mücadele etme hedeflerine ulaşmak için Kante'yi transfer etmeye kararlı. Türk kulübü 5 milyon euroluk bir resmi teklif sundu. Al-Ittihad ise 10 milyon euro talep etti. Fenerbahçe transferi tamamlamaya yakın. Son bir adım kaldı. Türk kulübü, 5 milyon euroya bu transferi güvence altına almayı umuyor."