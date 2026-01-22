İSTANBUL 10°C / 7°C
İki kulüp Talisca ile temasta! Fenerbahçe'de kritik gelişme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca'ya iki talip çıktı. Yıldız futbolcu ile ülkesi Brezilya'nın iki takımının temasa geçtiği aktarıldı.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 19:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin formda yıldızı Anderson Talisca'ya, ülkesi Brezilya'dan 2 takımın talip olduğu öne sürüldü.

ESPN'de yer alan habere göre; Brezilya temsilcileri Corinthians ile Gremio, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

İLK TEMAS KURULDU

Haberde, iki takımında oyuncu ile temasa geçtiği ve Fenerbahçe'nin Talisca ile sözleşme yenilemek istediği ancak bunun henüz sonuca bağlanmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'NİN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Anderson Talisca, 28 maçta 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

"BANA GÖRE TALISCA KALACAKTIR"

Alanyaspor galibiyeti sonrası Talisca'nın sözleşme yenileme süreciyle ilgili konuşan Tedesco, "Çok basit, Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor. Çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili oynadı. Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numara da hem bu kadar uzun boylu, hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.

