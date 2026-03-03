İki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor! Göztepe'de ilginç tesadüf

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekipteki düşüş, 21. haftada deplasmanda golsüz berabere kalınan Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u konuk eden Göztepe, sahadan yine golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Göztepe, benzer bir süreci geçen sezon da yaşadı. 2024-2025 döneminde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 10 maçta galibiyet elde edememiş; 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik kötü bir performans sergilemişti. İzmir ekibi, kötü gidişata ise iç sahada Başakşehir karşısında son verdi.

Bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalan Stoilov'un öğrencileri, hafta sonunda oynanacak maçta yine Başakşehir'i mağlup ederek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.