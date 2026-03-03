İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2026 Salı / 15 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9862
  • EURO
    51,0776
  • ALTIN
    7462.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor! Göztepe'de ilginç tesadüf
Spor

İki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor! Göztepe'de ilginç tesadüf

Trendyol Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Göztepe, geçen sezon da aynı zamanda kötü sonuçlar alarak düşüşe geçmişti.

IHA3 Mart 2026 Salı 13:17 - Güncelleme:
İki sezondur aynı zamanda düşüşe geçiyor! Göztepe'de ilginç tesadüf
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı. Sarı-kırmızılı ekipteki düşüş, 21. haftada deplasmanda golsüz berabere kalınan Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Ardından sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 mağlup oldu. Son olarak hafta sonunda Eyüpspor'u konuk eden Göztepe, sahadan yine golsüz eşitlikle ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Göztepe, benzer bir süreci geçen sezon da yaşadı. 2024-2025 döneminde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 10 maçta galibiyet elde edememiş; 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik kötü bir performans sergilemişti. İzmir ekibi, kötü gidişata ise iç sahada Başakşehir karşısında son verdi.

Bu sezon da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalan Stoilov'un öğrencileri, hafta sonunda oynanacak maçta yine Başakşehir'i mağlup ederek yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.