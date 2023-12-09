Dev derbi öncesinde Süper Lig'de 26 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışa geçmek ve ilerleyen süreçte şampiyonluk yarışında yer almayı hedefliyor. Siyah-Beyazlı ekibin hocası Rıza Çalımbay, dev müsabakadan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

RIZA ÇALIMBAY KARARINI VERDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, derbi öncesindeki 11'ini belirledi.

MERT GÜNOK

Siyah-Beyazlı ekibin kalesinde Mert Günok'un olması bekleniyor.

NECİP UYSAL

Beşiktaş'ın stoper hattındaki ilk ismin Necip Uysal olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AMARTEY

Colley'in sakatlık durumundan dolayı Amartey'in stoper hattında, Necip'in yanında olması bekleniyor.

UMUT MERAŞ

Rıza Çalımbay, sol bekte Umut Meraş'a görev verecek.

ONUR BULUT

Onur Bulut, Fenerbahçe derbisinde sağ bekte yer alacak.

HADZIAHMETOVIC

Siyah-Beyazlı ekibin orta alanında Hadziahmetovic'in görev alması bekleniyor.

GEDSON FERNANDES

Portekizli orta saha oyuncusu, Rıza Çalımbay'ın en güvendiği futbolcuların başında geliyor.

CHAMBERLAIN

Çalımbay, 10 numara pozisyonunda İngiliz yıldızı görevlendirecek.

CENK TOSUN

Beşiktaş'ın sağ kanadında Cenk Tosun yer alacak.

REBIC

Rebıc'in dev derbide sol kanatta yer alması bekleniyor.

ABOUBAKAR

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Aboubakar, hücum hattının en sonunda yer alacak.

İSMAİL KARTAL TERCİHİNİ YAPTI

Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, dev derbi öncesinde ilk 11'ini kafasında netleştirdi. Kartal, maç öncesindeki stratejisini belirledi ve ona uygun olan futbolcularına sahaya sürecek.

İşte İsmail Kartal'ın 11'i

LİVAKOVİC

Fenerbahçe'nin kalesinde Hırvat file bekçisi Livakovic'in olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

OSAYI-SAMUEL

Sarı-Lacivertli ekibin sağ bekinde Bright Osayi-Samuel olacak.

DJIKU

Sakatlık döneminin ardından dev derbide sahalara dönmesi beklenen kritik isim ise Djiku olacak. Başarılı stoperin Beşiktaş deplasmanında ilk 11'de olması bekleniyor.

SAMET AKAYDIN

İsmail Kartal, Djiku'nun yanındaki diğer stoperin ise Samet Akaydın olmasına karar verdi.

FERDİ KADIOĞLU

Bu sezon oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanan Ferdi, Beşiktaş deplasmanında da Fenerbahçe'nin sol bekinde olacak.

İSMAİL YÜKSEK

Hocası İsmail Kartal'ın gözdelerinden olan İsmail Yüksek, orta alanda yer alacak.

FRED

İsmail Yüksek'in yanında oynayacak isim ise Brezilyalı yıldız Fred'in olması bekleniyor. Sakatlığını atlatmasının ardından Sivasspor mücadelesinde iyi bir performans ortaya koymuştu.

SZYMANSKI

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski'nin 10 numara pozisyonunda görev alması beklenirken İsmail Kartal'ın, yıldız oyuncusundan ikinci forvet gibi oynamasını beklediği de aktarılıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ

Fenerbahçe'nin sağ kanadında, bu sezonun formda ismi İrfan Can Kahveci olacak.

TADIC

Sırp yıldız Tadic, Sarı-Lacivertli ekibin sol kanadındaki yerini alacak.

DZEKO

Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko, hücum hattının en sonunda yer alacak ve orta alana gelip sık sık arkadaşlarına top dağıtmaya çalışacak.