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Spor

İki Türk aynı takımda buluşuyor! Cengiz Ünder'e dev teklif

Roma'nın satış listesine koyduğu milli futbolcumuz Cengiz Ünder'e Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt talip oldu. 15 milyon sterlin bonservis talep eden Roma'ya Frankfurt teklifini iletecek. Transferin gerçekleşmesi halinde Cengiz Ünder, Ali Alman ile takım arkadaşı olacak.

Star.com.tr21 Haziran 2021 Pazartesi 19:07 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:07
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Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de kiralık olarak geçiren milli futbolcu Cengiz Ünder İngiliz kulübün satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Roma'ya geri dönmüştü. İtalya ekibinin Cengiz'i bonservisiyle birlikte satmayı planladığı İtalya basınında iddia edilmiş, Cengiz de Roma'da kalmak istediğini kulübüne bildirmişti.

EINTRACHT FRANKFURT TALİP OLDU

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Alman basınının iddiasına göre Cengiz Ünder'e talip oldu. Roma'nın Cengiz Ünder'ı satmayı planladığı ve kanat oyuncusu için 15 milyon sterlin civarında bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Ancak bu rakam müzakerelerle 10 milyon sterline düşebilir. Frankfurt, Cengiz'e ilgi gösteriyor ve Almanya Bundesliga'da başarılı bir 2020-21 sezonunun ardından ligi beşinci bitirdikleri için gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler. Cengiz, 2017'den bu yana toplamda 88 kez Roma forması giydi ve kulüp için 17 gol attı ve 12 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Leicester City'de ise 19 maçta sadece iki gol ve üç asist yapabildi .

ALİ AKMAN'DA FRANKFURT'TA MÜCADELE EDECEK

Bursaspor ile sözleşmesini olaylı şekilde fesheden genç forvet Ali Akman da bir süre önce Alman kulübü Eintracht Frankfurt'a imzayı atmıştı. Genç futbolcu, 2025'e kadar Frankfurt forması giyecek.

Star.com.tr

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