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Spor

İki uzatmalı maçta ortaya tarihi bir skor çıktı!

NBA tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı 176-175 mağlup etti.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
İki uzatmalı maçta ortaya tarihi bir skor çıktı!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en yüksek skorlu ikinci maçında Sacramento Kings, Los Angeles Clippers'ı iki uzatma sonunda 176-175 yendi.

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Kings ile Clippers arasında 351 sayı atılan mücadele, 1983'te Detroit Pistons'ın Denver Nuggets'a karşı üç uzatmada 186-184 kazandığı (370 sayı) karşılaşmanın ardından NBA'de en çok sayı atılan ikinci maç oldu. Ayrıca bu müsabaka, lig tarihinde iki takımın da 170 ve üstü sayı bulduğu ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Sezonun 34. galibiyetini alan Batı Konferansı üçüncüsü Kings'te Malik Monk 45, De'Aaron Fox 42 ve Domantas Sabonis 20 sayı kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için büyük fırsat

Batı Konferansı'nda 33 galibiyetle 5. sırada bulunan ev sahibi Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 44, Paul George'un 34 ve Norman Powell'ın 24 sayısı, sezonun 29. yenilgisini önleyemedi.

  • Sacramento Kings Los Angeles Clippers
  • Sacramento Kings
  • Los Angeles Clippers

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