İkili mücadelelere bile girmiyor

Milliyet 14 Şubat 2020 Cuma10:04 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:12

Kosovalı yıldız, saha dışındaki tartışmaların da etkisiyle özellikle son 3 maçta ister istemez bir etkilenme yaşadı.

Özellikle kamuoyu ve sosyal medyada oluşan ithamlar, eleştiriler Muriqi’yi üzmeye devam ediyor. 18. haftadaki Gaziantep deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart konusunun çok konuşulması, cezanın kupada çekilmesi ve Başakşehir maçında sahada olması nedeniyle 25 yaşındaki oyuncuya yönelik tepkiler psikolojik olarak yorucu bir hal aldı.



Aslında pozisyonda sarı kart ya da kırmızı kart hesapları yapmayan Muriqi’nin oluşturulan kamuoyundan rahatsız olduğu ve yapılan yorumları artık haksızlık olarak gördüğü bildirildi. Golcü ismin, kuralların belli olduğu, herkese aynı kuralların işlendiği ve kasıt olmadığı halde yapılanlara anlam veremediğini anlattığı aktarıldı. Her şeye rağmen hep saha içinde kalmaya çaba sarf eden Muriqi, kimseyle polemiğe girmeden ve yorum yapmadan işini yapıyor.



BİR MAÇ KAÇIRDI



Öte yandan 14. haftadaki Gençlerbirliği maçından beri 3 sarı kart sınırının getirdiği baskıyla da oynayan Kosovalı futbolcu, son eleştirilerden sonra neredeyse ikili mücadelelerde bile çekinmeye başladı.

Takımını şampiyonluk yarışında bir dakika bile yalnız bırakmak istemeyen Muriqi, son gelen sert reaksiyonların ardından tüm mücadelelerde zorlanıyor. Psikolojik olarak da yorulan Muriqi, şimdi Galatasaray derbisi öncesi bir kez daha dikkat etmek zorunda kalacak. Ankaragücü maçında sarı kart görmek istemeyen başarılı yıldız, kesinlikle derbide sahada olmak istiyor. 21 hafta boyunca sadece bir kez sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Muriqi, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde yer alamamıştı.



20 MAÇTA OYNADI



Vedat Muriqi, ligde 20 karşılaşmada forma giydi. Tüm maçlara ilk 11’de çıkan Kosovalı forvet, bin 723 dakika süre aldı, 12 gol attı. Muriqi, takımının en skorer ismi olurken, ligde de gol krallığı yarışında yer alıyor.