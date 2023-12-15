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  • İkinci kez evine hırsız girdi! Yusuf Yazıcı neye uğradığını şaşırdı
Spor

İkinci kez evine hırsız girdi! Yusuf Yazıcı neye uğradığını şaşırdı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evi Klaksvik ile oynanan maç sırasında soyuldu. Yıldız futbolcunun evinden lüks saatler ve pahalı eşyalar çalındı. İşte detaylar...

15 Aralık 2023 Cuma 13:43 - Güncelleme:
İkinci kez evine hırsız girdi! Yusuf Yazıcı neye uğradığını şaşırdı
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Lille'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Klaksvik'i 3-0 yendiği mücadelede 1 gol atan Yusuf Yazıcı'nın evi, maç sırasında soyuldu.

L'Equipe'te yer alan habere göre; çalınan eşyalar arasında lüks saatler, kıyafetler ve deri eşyalar bulunuyor.

Yusuf Yazıcı'nın evine ikinci kez hırsızın girdiği de belirtildi.

BU SEZON 8 GOLE KATKISI VAR

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, geçen sezonki kiralık döneminin arıdndan tekrar Lille'e geri döndü. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 21 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.

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