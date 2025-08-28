İSTANBUL 28°C / 22°C
Spor

İkinci yarı kabus gibi başladı! Beşiktaş maçta 10 kişi kaldı

Beşiktaş'taa Felix Uduokahi, Lausanne karşısında 46. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Haber Merkezi28 Ağustos 2025 Perşembe 21:16 - Güncelleme:
İkinci yarı kabus gibi başladı! Beşiktaş maçta 10 kişi kaldı
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Laussane'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah beyazlılarda ikinci yarıda kabus senaryosuyla başladı.

Beşiktaş'ın maça ilk 11'de başlayan stoperi Felix Uduokahi, 46. dakikada orta sahanın taç çizgisi bölümünde rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında hakemin kararıyla direkt olarak kırmızı kartla oyundan atıldı.

Temsilcimizde maça ilk 11 başlayan bir diğer stoper Gabriel Paulista'da ikinci yarının başında yerini Ernest Muçi'ye bırakmıştı.

Siyah beyazlılar kalan bölümde 1 kişi eksik mücadele edecek.

İŞTE O ANLAR

