UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Laussane'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan siyah beyazlılarda ikinci yarıda kabus senaryosuyla başladı.
Beşiktaş'ın maça ilk 11'de başlayan stoperi Felix Uduokahi, 46. dakikada orta sahanın taç çizgisi bölümünde rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında hakemin kararıyla direkt olarak kırmızı kartla oyundan atıldı.
Temsilcimizde maça ilk 11 başlayan bir diğer stoper Gabriel Paulista'da ikinci yarının başında yerini Ernest Muçi'ye bırakmıştı.
Siyah beyazlılar kalan bölümde 1 kişi eksik mücadele edecek.
İŞTE O ANLAR