İkinci yarıda oyundan çıktı! İşte Messi değişikliğinin ardındaki gerçek

Arjantin'in Kolombiya ile oynadığı maçta Lionel Messi'nin ikinci yarıda oyundan çıkması herkesi şaşırttı. Arjantin'in kaptanı ve yıldız ismi olarak değişiklikleri her zaman merak konusu olan Messi, karşılaşmaya istikrarlı başladı ancak ritmini bulması zaman aldı. İkinci yarıda sık sık savunma arkasına gönderdiği keskin paslarla etkisini artırdı.

Buna rağmen, teknik direktör Lionel Scaloni değişiklik kararını şu sözlerle açıkladı:

"Başlangıçta çıkmayacaktı ama iki değişiklik yapacağımızı görünce bana çıkmasının daha iyi olacağını söyledi, bu yüzden onu çıkardım. Aksi takdirde çıkmazdı."